Scolile si activitatile economice neesentiale, inchise in Germania pana pe 10 ianuarie. Decizia anuntata de cancelarul Angela Merkel

Duminica, ea a spus ca a fost ajuns la un acord cu liderii regionali pentru a reintroduce masuri mult mai restrictive.Vor fi inchise scolile si activitatile economice neesentiale intre 16 decembrie si 10 ianuarie 2021. Vor ramane deschise doar supermarketurile, farmaciile si bancile."Exista o nevoie urgenta de a actiona", a spus Merkel dupa video-conferinta cu sefii celor 16 guverne regionale. Germania se afla in carantina partiala de sase saptamani. Localurile sunt inchise, insa magazinele si scolile au ramas deschise. In mai multe landuri au fost deja impuse masuri mai restrictive.Sambata, ministrul Economiei, Peter Altmaier, a declarat pentru RND ca unitatile de terapie intensiva din spitale se apropie de capacitatea maxima de ocupare si ca Germania nu poate astepta pana dupa Craciun ca sa reactioneze.De la inceputul pandemiei, in Germania au fost inregistrate mai mult de 1,3 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si peste 21.500 de decese asociate.