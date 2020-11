Reuters: Schimbarile pe care Joe Biden le va aduce in politica energetica a Statelor Unite

LIVRARILE INTERNATIONALE DE PETROLBiden a aratat un interes pentru diplomatia multilaterala similara administratiilor democrate anterioare. Asta ar putea insemna o eventuala cale pentru membrii OPEC Iran si Venezuela de a iesi din sanctiunile Washingtonului si sa inceapa sa produca din nou, daca vor fi indeplinite conditiile potrivite.In Iran, aceasta cale ar putea include o abordare in parteneriat intre Washington si Europa , similara cu un acord incheiat sub administratia lui Obama.In Venezuela, Biden pare sa continue sa favorizeze sanctiunile pentru a presa regimul presedintelui Nicolas Maduro, dar ar putea spori eforturile diplomatice pentru a pune capat impasului prin negocierea unor noi alegeri sau impartirea puterii cu opozitia.Sanctiunile unilaterale ale presedintelui Donald Trump asupra celor doua tari au scos aproximativ 3 milioane de barili de titei pe zi de pe pietele internationale, putin mai mult de 3% din oferta la nivel mondial.Campania lui Biden nu a detaliat cum ar aborda aceste probleme.RELATIA CU OPECLui Biden ii lipseste relatia pe care Trump a dezvoltat-o cu liderul de facto al Arabiei Saudite, printul mostenitor Mohammed bin Salman. Aceasta tara are cea mai mare influenta in Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), ceea ce inseamna ca este posibil ca Biden sa nu se implice la fel de mult in politica de productie a grupului. De asemenea, este mai probabil sa se bazeze pe canale diplomatice discrete pentru a influenta OPEC, fata de abordarea centrata pe Twitter a lui Trump.Campania lui Biden nu a detaliat inca cum va aborda aceste probleme, dar orice influenta pe care ar avea-o in calitate de presedinte ar fi probabil in serviciul aceluiasi obiectiv - un pret moderat al petrolului. Orice presedinte american are nevoie de combustibil accesibil consumatorilor. Iar pentru Biden, pretul ar trebui sa fie suficient de mare pentru a face competitive alternativele energetice curate fata de combustibilii fosili, in cadrul ambitiosului sau plan climatic.Trump s-a implicat mai mult in OPEC comparativ cu majoritatea predecesorilor sai. Uneori, el a influentat politica OPEC cu tweet-urile si apelurile sale telefonice, argumentand pentru un pret a ...citeste mai departe despre " Reuters: Schimbarile pe care Joe Biden le va aduce in politica energetica a Statelor Unite " pe Ziare.com