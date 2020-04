Romanii din strainatate se inregistreaza pentru votul prin corespondenta. Pana acum, cei mai multi sunt din Elvetia

Inscrierile au inceput pe 1 aprilie, iar pana acum cei mai multi romani care s-au inregistrat sunt din Elvetia (48), Germania (14), Marea Britanie (11), Italia (9) si Franta (5), arata Autoritatea Electorala Permanenta."Credem cu tarie ca de data aceasta lucrurile vor functiona chiar mai bine, apreciem ca AEP a tinut cont de unele dintre observatiile si recomandarile noastre si ii incurajam pe toti compatriotii nostri sa foloseasca aceasta metoda a votului prin corespondenta cu toata increderea, pentru ca nu este doar sigura si eficienta, dar este si foarte moderna si civilizata.Iar noi, romanii din Elvetia, dovedim ca am inteles acest lucru, dovada stand ca peste 50% din cererile de inscriere la votul prin corespondenta vin de la romanii din Elvetia", au declarat pentru Ziare.com reprezentantii asociatiei Romani in Basel.Inregistrarea se realizeaza printr-un formular online, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorala Permanenta, in care se introduc datele personale si optiunea de transmitere in tara sau la reprezentanta diplomatica a votului exprimat prin corespondenta.Trebuie anexata si copia scanata sau fotografia actului de identitate si a documentului care dovedeste dreptul de sedere, eliberat de autoritatile straine.Fiecare alegator inscris in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in strainatate este arondat unei singure sectii de votare.Conform legislatiei in vigoare, termenul de inregistrare ca alegator prin corespondenta sau la o sectie de votare incepe la data de 1 aprilie a anului in care au loc alegerile si se termina la data expirarii a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale.Niste romani din Elvetia s-au asezat la coada in fata sectiei de votare cu 10 zile inaintea alegerilorComunitatea romanilor din Elvetia s-a remarcat si la alegerile de anul trecut. Satui sa faca naveta pe banii lor pentru a-si exercita dreptul fundamental de a vota la fiecare scrutin, romanii din Basel, Elvetia, au cerut in 2019 infiintarea unei sectii de vot in orasul lor, pentru alegerile europarlamentare, iar perseverenta lor a dat rezultate.Pentru prima data in istorie, in Elvetia au fost organizate patru sectii de vot pentru alegerile din Romania , in mai 2019 ...citeste mai departe despre " Romanii din strainatate se inregistreaza pentru votul prin corespondenta. Pana acum, cei mai multi sunt din Elvetia " pe Ziare.com