Acesti pantofi, cu rosu si alb, cu semnul firmei Nike, faimos model pentru Air Jordan 1 Chicago, au fost purtati in timpul unei partide amicale disputate pe 25 august 1985 la Trieste, in Italia Aflat in turneu de promovare pentru Nike, Michael Jordan a reimbarcat maioul Stefanel Trieste, una dintre echipele din prima divizie italiana, pentru a juca conta lui Juve Caserta, pe care l-a terminat cu 30 de puncte.Dar acest meci este cunoscut mai ales pentru o actiune precisa, in timpul careia aparatorul american a zburat la sfarsitul contraatacului intr-un slam dunk care a distrus panoul de plexiglas.In pantoful stang a ramas un fragment din plexiglas, a indicat Christie's care initial a estimat lotul intre 650.000 si 850.000 de dolari la o sesiune online din 30 iulie.O alta pereche Air Jordan 1, purtata intr-un meci de jucatorul american, a fost vanduta la mijlocul lunii mai cu 560.000 de dolari la casa Sotheby's. Un record care a durat doar trei luni pentru o pereche de pantofi sport.Fostul superstar NBA, Michael Jordan, era deja unul dintre cei mai populari atleti din lume, dar recenta difuzare de ESPN a documentarului-fluviu in zece parti ''The Last Dance'' l-a readus in prim plan, la 17 ani de la retragerea din activitatea sportiva.In total, dintre cele 11 perechi Air Jordan purtate in meciuri sau care i-au apartinut jucatorului si care au fost incluse in aceasta sesiune de vanzari online, noua au fost cumparate, cu o suma totala de 931.875 de dolari.Air Ship, modelul purtat de Michael Jordan la inceputul primului sau sezon profesionist, in 1984, inainte de lansarea Air Jordan 1, nu si-a gasit cumparator. Aceasta pereche era estimata intre 350.000 si 550.000 de dolari. ...citeste mai departe despre " Record doborat: cei mai scumpi pantofi sport Air Jordan 1, vanduti la o licitatie cu 650.000 de dolari " pe Ziare.com