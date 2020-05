Potrivit Institutului Robert Koch, rata de reproducere din Germania - adica numarul de oameni pe care fiecare pacient confirmat ii infecteaza - este de peste 1, respectiv 1,1, relateaza BBC.Asta inseamna ca numarul de infectii creste acum in tara.Si, desi aceste estimari implica "un grad de incertitudine", cresterea numarului de cazuri necesita "o monitorizarea indeaproape a situatiei in zilele urmatoare".Raportul vine in conditiile in care, sambata, mii de germani s-au adunat pentru a cere o ridicare completa a restrictiilor.Cancelarul german Angela Merkel a anuntat miercuri o relaxare a restrictiilor nationale, dupa discutii cu liderii celor 16 state ale Germaniei. Toate magazinele se pot redeschide, copiii se pot intoarce gradual la ore, iar campionatul german - Bundesliga - se va relua cu portile inchise weekendul viitor.Germania este a saptea tara din lume ca numar de cazuri, cu peste 170.000, avand totodata peste 7.500 de morti. Chiar si asa, autoritatile au luat masuri ce au permis mentinerea bilantului de morti la un nivel considerabil mai mic decat alte tari europene, precum Italia , Marea Britanie si Spania Citeste si:Coronavirusul ramane, dar Germania revine la viataMerkel anunta o accelerare a iesirii din izolare si-i indeamna pe germani la prudenta ...citeste mai departe despre " Rata infectiilor cu COVID-19 a crescut in Germania, dupa ridicarea restrictiilor " pe Ziare.com