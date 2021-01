Pretul graului creste, in urma evolutiilor din Rusia si China

La bursa de la Chicago, contractul futures la grau a atins cel mai ridicat nivel din 2014, iar la Paris cotatia acestuia este in grafic pentru a inregistra cel mai semnificativ avans saptamanal din ultimii patru ani.Masurile din Rusia, combinate cu reducerea furnizarii in alte regiuni si majorarea cererii in China , au ajutat deja la o crestere semnificativa a preturilor la grane. Aceste evolutii pun presiuni suplimentare asupra marilor importatori, cum a fi Egiptul, care achizitioneaza anual cantitati ridicate de grau rusesc, deoarece pretul tinde sa fie mai redus decat din alte surse.Desi Australia , unul din cei mai mare exportatori mondiali de grau, a inregistrat recolte agricole bune, Rusia joaca un rol vital in furnizarea pe plan global, iar granele sale inca vor fi necesare spre sfarsitul sezonului, apreciaza Andree Defois, presedintele companiei de consultanta consultant Strategie Grains.Anterior, analistii au speculat ca masurile protectioniste i-ar putea determina pe fermierii rusi sa amane vanzarile pana cand restrictiile sunt ridicate, la finalul sezonului, ceea ce va pune si mai multa presiune pe livrarile globale de grau.Compania de consultanta SovEcon si-a redus luna trecuta estimarile pentru exporturile din acest sezon cu 11%.Vineri, ministrul Economiei, Maxim Reshetnikov a anuntat ca Rusia intentioneaza sa majoreze taxa la exporturile de grau pana la 50 de euro pe tona, de la 1 martie si pana la 30 iunie, ca urmare a recomandarilor unei comisii ministeriale. "Decizia este destinata in principal protejarii intereselor pietei interne, pentru asigurarea necesitatilor interne si prevenirii riscurilor unor noi majorari de preturi", a precizat Reshetnikov.Propunerea prezentata vineri reprezinta o inasprire a masurilor aprobate in luna decembrie de Guvernul de la Moscova, dupa ce presedintele Vladimir Putin a criticat majorarea preturilor la alimente.In ultimii 20 de ani, Rusia a trecut de la o tara dependenta de importurile de grau la una care este responsabila pentru o cincime din vanzarile mondiale, gratie solului fertil care produce recolte mari la pre ...citeste mai departe despre " Pretul graului creste, in urma evolutiilor din Rusia si China " pe Ziare.com