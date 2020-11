Echivalentul a peste 34 de milioane de salarii anuale de asistenta medicala se pierd in paradisuri fiscale in fiecare an, la nivel global, arata studiul realizat de grupul britanic de advocacy Tax Justice Network, scrie Mediafax.Aproape 245 de miliarde de dolari din total sunt profituri mutate de companii in tari cu impozite mai favorabile. Persoane bogate sunt responsabile pentru 182 de miliarde de dolari, prin "ascunderea activelor si veniturilor nedeclarate offshore, dincolo de limitele legii", se arata in studiu.Insulele Cayman au fost etichetate ca fiind principalul paradis fiscal.SUA, Marea Britanie, Germania Franta si Brazilia sunt statele care pierd cele mai mari valori. ...citeste mai departe despre " Paradisurile fiscale costa guvernele peste 427 de miliarde de dolari pe an. SUA si Marea Britanie pierd cele mai mari valori " pe Ziare.com