Pachetul de tigari fara sigla si monocolor - propunere a guvernului britanic

Guvernul britanic analizeaza interzicerea siglelor si coloritului de pe pachetele de tigari ca masura de reducere a numarului de fumatori, potrivit presei internationale. Producatorii de tigari ar fi astfel obligati sa comercializeze pachete monocolore, marcate doar cu brandul tigaretelor in text cu format simplu, scrie The Independent.

Masura discutata de autoritatile britanice se incadreaza intr-un program care are ca scop reducerea la jumatate a numarului de fumatori din Marea Britanie pana in anul 2020.

In prezent, circa opt milioane de britanici sunt fumatori, reprezentand 21% din totalul populatiei.

Totodata, guvernul urmareste sa reduca numarul de tineri care se apuca de fumat in fiecare an, estimat in prezent la 200.000.

Executivul de la Londra s-a angajat totodata sa finanteze si sa promoveze proiectele de cercetare care au ca scop intelegerea mai profunda a legaturii dintre designul pachetelor de tigari si modelele de comportament ale fumatorilor.

Imperial Tobacco Group Plc., al patrulea producator de tigarete la nivel mondial si cel mai mare din Marea Britanie, a atacat dur marti masura dezbatuta in guvern, apreciind pe de o parte ca nu exista dovezi credibile care sa conecteze designul pachetelor de obiceiul de a fuma si, pe de alta parte, ca impunerea unui model unic de pachet ar conduce la cresterea comertului ilicit cu tigari si ar submina eforturile autoritatilor de a combate contrabanda si falsificarea, potrivit The Wall Street Journal (WSJ).

Imperial este pana acum singurul mare producator de tigari care a reactionat public la propunerea discutata in Marea Britanie. Potrivit datelor ministerului britanic al Sanatatii, citate de ABC News, numarul fumatorilor din Marea Britanie a scazut cu peste 25% in ultimii 10 ani.

