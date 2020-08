Povestea platformei sociale dezvoltate de chinezii de la ByteDance in Statele Unite a avut sambata parte de un "twist" demn de un thriller. Aflata la un pas sa cumpere TikTok, Microsoft a pus, brusc, pauza negocierilor.Decizia gigantului american a fost determinata de o declaratie, facuta tot ieri, la bordul Air Force One, de catre presedintele Donald Trump . Intrebat despre situatia TikTok, acesta a spus ca prefera blocarea acesteia, decat ca o companie americana sa cumpere operatiunile din Statele Unite ale TikTok.Imediat dupa ce declaratia a ajuns in presa, Microsoft ar fi intrerupt negocierile cu ByteDance, producatorul TikTok.Fara interventia lui Trump, cele doua parti ar fi putut ajunge pana luni deja la un acord, sustin surse care au cunostinte legate de negocieri.Ambele parti au fost luate prin surprindere de declaratia presedintelui. La negocieri ar fi participat de la bun inceput si reprezentanti ai administratiei prezidentiale, care ar fi indicat ca totul va fi in regula cata vreme TikTok va avea in Statele Unite un proprietar american.Negocierile sunt, deocamdata, doar intrerupte. Reprezentantii celor doua parti spera, insa, la o razgandire a presedintelui. ...citeste mai departe despre " Microsoft a intrerupt negocierile pentru TikTok din cauza presedintelui Trump " pe Ziare.com