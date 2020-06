Merkel si Macron, indemn catre tarile europene sa ajunga la un acord in privinta relansarii economice

"Ne confruntam cu provocari economice cu care nu ne-am ami confruntat vreodata de decenii si, fara indoiala, in intreaga istorie", a lansat cancelarul, care l-a primit pe presedintele francez la Meseberg, langa Berlin, inaintea presedintiei germane a UE, care se anunta decisiva."Speram sa gasim o solutie (la Consiliul European de la 17-18 iulie), chiar daca drumul este inca lung", a subliniat Merkel intr-o conferinta de presa comuna cu Macron.Acesta urmeaza sa fie primul summit "fizic" de la impunerea masurilor de izolare in martie, impotriva pandemiei covid-19, care a aruncat economia Batranului Continent intr-o recesiune istorica.Summitul este dedicat adoptarii planului de relansare economica in valoare de 750 de euro propus de catre Comsiai Euroeana (CE).Aceasta propunere este inclusa in bugetul pe termen lung al UE (2021-2027), in valoare de 1.100 de miliarde de euro.Cuplul germano-francez a promovat un plan in valoare de 500 de miliarde de euro, finantat prin datorii europene comune - un viraj la 180 de grade din partea lui Merkel, acuzata de intransigenta fata de o Grecie aproape de faliment in 2011.Cancelarul ar putea astfel "sa se foloseasca de aceasta presedintie pentru a-si modela mostenirea", potrivit unui diplomat european care evoca un "cantec de lebada".Merkel - aflata la putere de 15 ani - a prevazut sa plece de la Cancelarie la sfarsitul lui 2021.Acuzata adesea de lipsa de curaj politic, ea tocmai a spart un tabu german in domeniul solidaritatii financiare, prin acest sistem de imprumutiri comune.Insa planul de relansare economica a UE, la el ca initiativa franco-germana, se loveste de opozitia unor tari numite "frugale" - Olanda Suedia si Danemarca "Exista inca state sceptice, insa toata lumea este de acord sa ietim mai puternici din aceasta criza", vrea sa creada Merkel.Presedintele francez a pus in garda cele patru tari, care nu au, in opinia sa, "interesul" sa blocheze relansarea economica europeana."Faimoasele tari frugale sunt tari care au beneficiat de plase de functionare ale pietei unice, iar participarea la un spatiu comun le aduce mai mult decat altora", a subliniat Macron."Am ajuns la un moment al adevarului pentru Europa ", ...citeste mai departe despre " Merkel si Macron, indemn catre tarile europene sa ajunga la un acord in privinta relansarii economice " pe Ziare.com