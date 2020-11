In scrisoarea trimisa catre Boris Johnson, cancelarul german Angela Merkel , premierul spaniol Pedro Sanchez si alti lideri europeni, politicienii si sindicalistii evidentiaza "oportunitatea" regandirii modelelor de lucru, cat si a reducerii consumului de energie, un avantaj in eforturile de combatere a crizei climatice, scrie Mediafax."De-a lungul istoriei, programul redus de lucru a fost folosit in vreme de criza si recesiune economica", se arata in scrisoare.Un studiu recent realizat in Marea Britanie indica faptul ca o saptamana de lucru de patru zile in sectorul public ar crea pana la o jumatate de milion de noi locuri de munca si ar ajuta la limitarea cresterii ratei somajului pe urmatoarele luni. ...citeste mai departe despre " Mai multi politicieni europeni si reprezentanti ai sindicatelor cer introducerea saptamanii de lucru de patru zile " pe Ziare.com