Liderii europeni au avut un prim schimb de opinii despre planul european de relansare. Un nou summit, in iulie

Reuniunea din iulie va fi o intalnire fizica, dupa cel de vineri prin videoconferinta, la care liderii europeni au avut un prim schimb de opinii cu privire la pachetul de redresare economica in urma pandemiei de COVID-19, a anuntat la o conferinta de presa presedintele Consiliului European, Charles Michel.Acesta a mai spus ca a remarcat ''un inceput de consens'', adaugand insa ca ''nu trebuie subestimate dificultatile'' generate de punctele de vedere diferite ale statelor membre si de acum inainte trebuie sa se poarte negocieri.La randul ei, cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra necesitatii unui ''acord rapid'', tinand sa sublinieze ca ''presedinta Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , ne-a amintit ca ne aflam in fata celei mai mari crize economice din istoria UE si trebuie sa actionam rapid''.Vorbind despre planul de relansare propus de Comisia Europeana si discutat vineri de liderii europeni, care include un fond european de redresare ce insumeaza 750 de miliarde de euro, din care 500 de miliarde de euro ar urma sa fie subventii si restul de 250 de miliarde imprumuturi, Angela Merkel a confirmat ca unele state ''ar dori sa se acorde numai credite si sa nu existe granturi, altele ar prefera mai putine credite si mai multe ajutoare''. ''Totusi, cred ca suntem in situatia in care putem incepe sa negociem. Pozitiile diferite nu au devenit mai radicale'' fata de cele initiale, a mai constatat sefa guvernului german.Un acord asupra fondului european de redresare si asupra bugetului plurianual, care impreuna formeaza planul european de relansare, necesita unanimitatea celor 27 de state membre. Pentru aceasta ele trebuie sa depaseasca divergentele ce privesc sumele alocate planului, durata acestuia, raportul intre imprumuturi si subventii, criteriile de repartitie a acestora intre state, precum delicata problema a ''conditionalitatii'', adica reformele cerute in schimbul accesarii fondurilor.Comisia Europeana a atentionat ca accesarea fondurilor prevazite in planul de relansare va fi legata de reforme economice, in timp ce mai multe state care sustin rigoarea bugetara (asa-numitul grup al ''frugalilor'', respectiv Austria Olanda si Suedia )