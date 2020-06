John Gray: Social Justice Warriors cred ca pentru a institui o lume noua, trebuie sa o distrugi pe cea veche

Precum milenaristii medievali, SJWs (social justice warriors) de azi cred ca, pentru a institui o lume noua, este nevoie doar sa o distrugi pe cea veche.Asa cum au observat unii comentatori conservatori, exista asemanari izbitoare intre militantii woke si bolsevicii care au preluat puterea in 1917. Dar ce se desfasoara, in Statele Unite si, intr-o mai mica masura, in alte tari, este simultan mai arhaic si mai futurist decat o lovitura de stat revolutionara de secol XX. Convulsia curenta este o izbucnire similara in mod mult mai intim cu miscarile anarhice milenariste care au s-au dezlantuit de la un capat la altul al Europei in Evul Mediu Tarziu, a caror viziune de rascumparare din istorie a fost impartasita de fondatorii Americii, care au purtat-o cu ei in Lumea Noua.In ciuda acestui fapt, bolsevicii si militantii woke au cateva lucruri in comun. In Rusia sfarsitului de secol XIX, sub influenta parintilor lor progresisti, o generatie de tineri educati a fost convinsa de ilegitimitatea regimului tarist. "Demonii" lui Dostoievski (1871) este o cronica vie a procesului tragic si ridicol prin care liberalii progresisti au discreditat institutii traditionale si au dezlantuit un val de teroare revolutionara. Nu numai tarismul, dar orice forma de guvernamant ajunsese sa fie vazuta ca fiind represiva. Asa cum o descire unul din personajele lui Dostoievski, "M-am incurcat in datele mele proprii [...] Pornind de la o libertate nelimitata, eu inchei printr-un despotism nelimitat[1]."Generatia woke a invatat o lectie similara de la predecesorii sai, de data aceasta despre esecurile democratiei americane. Respingand valorile de moda veche ca fiind complice in opresiune si esentialmente frauduloase, ei isi extind puterea nu prin persuasiune, ci prin marginalizarea sociala si ruinarea economica a criticilor lor. La fel ca in procesele inscenate, orchestrate de Stalin, discipolul lui Lenin, sau in sesiunile de umilire publica ale lui Mao, activistii woke cer confesiune publica si cainta de la victimele lor. Precum elitele comuniste, insurgentii woke isi propun sa implementeze o unica viziune asupra lumii cu ajutorul uzului pedagogic al fricii. Respingerea privilegiilor de sorginte liberala, ...citeste mai departe despre " John Gray: Social Justice Warriors cred ca pentru a institui o lume noua, trebuie sa o distrugi pe cea veche " pe Ziare.com