Jill Biden, sotia presedintelui SUA, va continua sa predea la colegiul unde este profesoara atunci cand va deveni prima-doamna

Aceasta va continua sa predea limba engleza la North Virginia Community College, acolo unde este deja de zece ani profesoara, scrie Digi24.ro.Jill Biden, in varsta de 69 de ani, va fi prima sotie de presedinte american care va face naveta de la Casa Alba la serviciu.Jill Biden a continuat sa predea si cand Joe Biden a fost vicepresedinte in administratia Obama. Acest lucru a fost, de asemenea, o premiera: nu se mai intamplase ca o sotie de vicepresedinte sa aiba si o slujba platita.Michael LaRosa, purtatoarea de cuvant a viitoarei prime-doamne, a confirmat ca Jill Biden se va concentra pe educatie."Dr. Biden se concentreaza pe formarea echipei sale si pe dezvoltarea prioritatilor ei in ceea ce priveste educatia, familiile militarilor si veteranilor si lupta impotriva cancerului", a spus LaRosa.