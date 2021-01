Israelul suspenda toate zborurile comerciale internationale, timp de o saptamana, incepand de luni. Motivul anuntat de autoritati

"In afara de cateva exceptii, ne inchidem ermetic spatiul aerian pentru a preveni patrunderea tulpinelor de coronavirus la noi in tara si, de asemenea, sa ne asiguram ca progresam in privinta campaniei de vaccinare" a spus prim-ministrul Benjamin Netanyahu, la inceputul sedintei de guvern, conform Reuters.In cursul zilei de duminica, 24 ianuarie, guvernul israelian a anuntat includerea tinerilor cu varste intre 16 si 18 ani in campania de imunizare, in vederea reintoarcerii lor la scoala si in vederea sustinerii examenelor nationale, potrivit Ministerului Educatiei. Ministrul Yoav Galant cosnidera, insa, ca este inca prea devreme pentru a stabili daca scolile isi pot relua activitatea fizic.Israelul are cea mai rapida rata de distribuire si vaccinare a populatiei: peste un sfert din totalul celor noua milioane de locuitori au primit deja prima doza de vaccin anti-Covid.In data de 27 decembrie 2020, Israelul a intrat pentru a treia oara in carantina nationala, care va dura pana la finalul lui ianuarie.Israelul, care se numara intre tarile cu cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID din lume, extinde imunizarea la persoanele cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, pentru ca acestea sa isi poata sustina examenele scolare, a anuntat guvernul.Israelul extinde vaccinarea anti-COVID la tinerii cu varste cuprinse intre 16 si 18 aniPotrivit BBC, Ministerul israelian al Sanatatii a anuntat ca, incepand din 19 decembrie, 25% din populatia tarii a primit cel putin o doza de vaccin.In prezent, vaccinarea este disponibila pentru persoane cu varste de peste 40 de ani. Un purtator de cuvant al Ministerului Educatiei a spus ca vaccinarea adolescentilor din grupa 16 - 18 ani va permite revenirea lor la cursuri si sustinerea examenelor.Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care se afla in campanie pentru realegere, a anticipat ca Israelul va iesi din pandemie pana in luna februarie. In prezent, se afla in a treia izolare nationala.De la inceputul pandemiei, in Israel au fost inregistrate peste 595.000 de contaminari cu SARS-CoV-2 si 4.361 de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.La nivel mondial, numarul cazurilor a depasit 98, ...citeste mai departe despre " Israelul suspenda toate zborurile comerciale internationale, timp de o saptamana, incepand de luni. Motivul anuntat de autoritati " pe Ziare.com