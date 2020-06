Inventie a unor cercetatori din Israel. Cum se poate dezinfecta o masca cu incarcatorul unui telefon mobil

Procesul de dezinfectare dureaza aproximativ 30 de minute. Utilizatorii nu trebuie sa poarte masca in timp ce aceasta este conectata la incarcator, a atras atentia profesorul Yair Ein-Eli, care a condus echipa de cercetare de la Universitatea Technion din Haifa.Noua masca este dotata cu un port USB ce se conecteaza la o sursa de energie, cum ar fi un incarcator standard de telefon mobil, care incalzeste un strat interior din fibre de carbon pana la o temperatura de 70 de grade Celsius, suficient de ridicata pentru a distruge virusurile.Potrivit lui Ein-Eli, mastile de unica folosinta, la mare cautare la nivel mondial in timpul crizei sanitare, nu sunt economice si nici prietenoase cu mediul inconjurator. ''Ele trebuie sa fie reutilizabile si prietenoase, iar aceasta este solutia noastra'', a spus el.Profesor Allon Moses, specialist in boli infectioase la Centrul Medical Hadassah din Ierusalim, a declarat ca o expunere de jumatate de ora la o temperatura de 70 de grade Celsius distruge ''fara indoiala'' coronavirusul. El a atras atentia, insa, ca incalzirea repetata poate ''dauna hartiei sau materialului mastii si distruge in viitor capacitatea acesteia de protectie impotriva bolii''.In timpul testelor, prototipul a fost expus la douazeci de cicluri de incalzire de cate jumatate de ora, fara a fi observat un efect negativ asupra durabilitatii, a precizat Ein-Eli. ''Putem garanta pana la cateva zeci de cicluri, fara niciun risc'', a spus el. Prototipul are aspectul unei masti sanitare standard N95, cu o valva in partea frontala si benzi de sustinere dupa urechi.Cercetatorii au depus la sfarsitul lunii martie documentatia pentru obtinerea unui patent pentru aceasta masca in Statele Unite si au declarat ca poarta negocieri cu sectorul privat pentru comercializarea produsului. Masca ar putea costa cu un dolar mai mult decat un model obisnuit, de unica folosinta, au precizat cercetatorii, citati de Reuters. ...citeste mai departe despre " Inventie a unor cercetatori din Israel. Cum se poate dezinfecta o masca cu incarcatorul unui telefon mobil " pe Ziare.com