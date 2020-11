Zi de greva in sectorul public, in Grecia. Manifestatii in plina pandemie

Guvernul a prelungit joi - pana la 7 decembrie - izolarea, prevazuta initial sa dureze pana la 30 noiembrie, din cauza numarului important de pacienti contaminati cu noul coronavirus si a presiunii importante asupra spitalelor.Zeci de motociclisti si angajati ai Ministerului Muncii au manifestat pentru scurt timp in fata sediului ministerului, in centrul Atenei, agitand steaguri rosii si negre, potrivit unor imagini difuzate pe retele de socializare.Sindicatul angajatilor spitalelor a indemnat la o manifestatie in fata sediului Ministerului Sanatatii, cerand "prima de Craciun pentru tot personalul" si "consolidarea masurilor de protectie".Aproximativ 200 de persoane din cadrul unor miscari de stanga au defilat 500 de metri in centrul capitalei, dupa care politia le-a cerut sa se disperseze, potrivit unui jurnalist AFP.La Atena metroul nu circula joi timp de 14 de ore, iar soferii de autobuz si troleu urmau sa inceteze munca joi seara.Nicio legatura maritima intre continent si insule nu a fost asigurata joi, in urma participarii la greva a Sindicatului Marinarilor.Jurnalisti din presa publica si privata au facut greva timp de doua ore joi, inainte de pranz, in semn de protest fata de "orice interventie (a Gvernului) in toiul pandemiei care submineaza drepturile la siguranta sociala si libertatile angajatilor".Sindicatele jurnalistilor reclama "mai multe teste pentru angajati, pentru a continua sa munceasca" si "consolidarea serviciilor sanatatii publice in lupta impotriva pandemiei".Importante forte de politie au fost desfasurate pe strazile Atenei, pentru a interzice manifestatii, intrucat de la impunerea izolarii, la 7 noiembrie, orice adunare este interzisa. Grecia , ocolita de primul val al pandemieie, in primavara, este deosebit de afectata din toamna, iar serviciile de sanatate elene, in mod traditional deficitare, se confrunta cu o presiune foarte puternica.Grecia a inregistrat aproximativ 100 de morti pe zi din cauza covid-19 in ultimele zile - 1.902 in total din februarie.Media contaminarilor zilnice cu noul coronavirus se ridica la peste 2.000 - 97.200 in total.Citeste si: Numarul cazurilor de HIV creste ingrijorator in ...citeste mai departe despre " Zi de greva in sectorul public, in Grecia. Manifestatii in plina pandemie " pe Ziare.com