Decizie de ultima ora in Grecia. Au fost ridicate restrictiile asupra zborurilor dinspre Turcia, Albania si Macedonia de Nord

Toti pasagerii care vin din strainatate in Grecia vor trebui totusi sa faca dovada unui test negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea sosirii. De asemenea, ei vor trebui sa stea in carantina timp de sapte zile.YPA a mai decis sa majoreze plafonul pentru vizitatorii din Rusia la 4.000 pe saptamana, fata de 500 pana acum, cu zboruri permise pe aeroporturile din Atena, Salonic si Heraklion.Pasagerii veniti din Regatul Unit vor trebui sa efectueze la sosirea in Grecia un test rapid la COVID-19 si inca unul dupa expirarea celor sapte zile de carantina.Vor fi efectuate si teste aleatorii asupra pasagerilor care sosesc in Grecia; daca rezultatul este pozitiv la COVID-19, carantina va fi extinsa la 14 zile. In cadrul planului de redeschidere graduala a economiei sale, Grecia va ridica saptamana viitoare o serie de restrictii, in pofida faptului ca spitalele raman sub presiunea situatiei epidemiologice.