Germania pregateste un pachet de sprijin de 10 miliarde de euro pentru companiile afectate de noile masuri de izolare

"Situatia este foarte, foarte serioasa. Avem nevoie acum de masuri ample si trebuie sa limitam impactul lor financiar", a spus Scholz la o reuniune online cu cancelarul Angela Merkel si premierii celor 16 landuri germane, sustine unul dintre participantii la aceasta reuniune.Potrivit planului elaborat de Olaf Scholz, firmele mici si mijlocii vor putea sa recupereze de la stat pana la 75% din veniturile lor pe care le-au generat in luna noiembrie a anului trecut. Companiile mari vor primi pana la 70% din veniturile pierdute.Potrivit unor surse guvernamentale, Angela Merkel ii va presa miercuri pe premierii landurilor sa accepte reintrarea in izolare partiala in cursul lunii noiembrie, in incercarea de a opri cresterea cazurilor de infectie cu coronavirus. Restrictiile ar urma sa intre in vigoare in data de 2 noiembrie.Citeste si: Angela Merkel propune inchiderea tuturor barurilor si restaurantelor