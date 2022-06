Țara europeană în care cetățenilor și companiilor li s-a cerut să reducă „imediat și masiv” consumul de energie

Sefii marilor companii energetice din Franta au cerut duminica populatiei si intreprinderilor sa limiteze imediat consumul de energie, pentru a se pregati pentru o criza energetica care se profileaza, transmite Reuters.

"Trebuie sa lucram impreuna pentru a ne reduce consumul si a recastiga spatiu de manevra", au declarat directorii generali ai Engie, EDF si Total, intr-o scrisoare deschisa publicata in ziarul saptamanal Journal du Dimanche.

Scrisoarea semnata de Catherine MacGregor de la Engie, Jean-Bernard Levy de la EDF si Patrick Pouyanne de la TotalEnergies mentioneaza scaderi puternice ale livrarilor de gaze din Rusia, precum si generarea limitata de electricitate din cauza problemelor de intretinere.

Franta intentioneaza sa-si umple depozitele de gaze pana la inceputul toamnei, a declarat joi premierul Elisabeth Borne.

Centrele de stocare a gazelor din tara sunt in prezent pline in proportie de 59%. Invadarea Ucrainei de catre Rusia a adus in atentie dependenta Europei de gazele rusesti, determinand o lupta pentru surse alternative de energie.

Presa franceza a relatat in martie ca guvernul a purtat discutii cu TotalEnergies cu privire la cresterea capacitatii de a primi GNL, dupa ce Statele Unite au declarat ca sunt pregatite sa mareasca livrarile catre Europa.

"Daca vom actiona inca din vara, vom putea fi mai bine pregatiti la inceputul iernii viitoare, in special pentru pastrarea rezervelor noastre de gaze", au spus directorii companiilor energetice in scrisoarea lor, adaugand ca eforturile de a limita consumul ar trebui sa fie "imediate, colective si masive".

Ei au citat propriile eforturi de a gasi noi surse de gaze si de a construi un terminal plutitor de gaze naturale lichefiate (GNL) in portul nordic Le Havre.

Franta si-a extins recent mecanismul de reglementare a preturilor gazelor pana la sfarsitul anului. Initial programat sa se desfasoare pana la sfarsitul lunii iunie, sistemul este menit sa limiteze efectele cresterii preturilor energiei asupra puterii de cumparare a consumatorilor.

