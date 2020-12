A murit fostul presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, infectat cu coronavirus. El e cel care a lansat TGV-ul

"Valery Giscard d'Estaing s-a stins miercuri, 2 decembrie, in locuinta familiei sale din Loir-et-Cher. Starea sa de sanatate se deteriorase si a murit de COVID-19", a scris familia sa intr-un comunicat transmis AFP."In conformitate cu dorinta sa, inmormantarea va avea loc in cea mai stricta intimitate familiala", potrivit sursei citate.Cel mai tanar presedinte (48 de ani) al celei de-a cincea Republici in momentul alegerii sale in 1974, politicianul de centru Valery Giscard d'Estaing fusese internat de mai multe ori in ultimele luni pentru probleme cardiace.In timpul mandatului sau pana in 1981, el a desfasurat actiuni de modernizare a tarii, promulgand reforme sociale importante precum legalizarea intreruperii voluntare a sarcinii (avortul) sau scaderea dreptului de vot la 18 ani. El a fost, de asemenea, primul presedinte non-gaullist al celei de-a cincea Republici, dupa emblematicul general de Gaulle si mostenitorul sau politic Georges Pompidou.Valery Giscard d'Estaing a lansat, in mandatul sau, mega-proiectul de infrastructura TGV (trenuri de mare viteza). Cu toate acestea, popularitatea sa a suferit din cauza recesiunii economice care a urmat anului 1973.Valery Giscard d'Estaing a exercitat un singur mandat, fiind invins la scrutinul din 1981 de socialistul Francois Mitterrand.Giscard d'Estaing, care de la impunerea carantinei locuia in resedinta sa de la tara din Authon (centrul Frantei) fusese internat timp cateva zile la sectia de cardiologie a spitalului din Tours in perioada 15-20 noiembrie pentru "insuficienta cardiaca".Anterior, fostul presedinte fusese internat cateva zile la mijlocul lunii septembrie, la Paris, pentru o infectie usoara la plamani. Medicii au exclus atunci o infectarea cu noul coronavirus.Giscard d'Estaing, care a implinit 94 de ani pe 2 februarie, a fost deja internat la sectia de cardiologie a spitalului G. Pompidou de mai multe ori in urma cu cativa ani, pentru implant de stenturi.Una din ultimele sale aparitii publice a avut loc pe 30 septembrie 2019, in timpul inmormantarii la Paris a presedintelui Jacques Chirac, care a ocupat functia de prim-ministru in timpul mandatului sau, in perioada 1974-1976.Numele sau a aparut in presa ...citeste mai departe despre " A murit fostul presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, infectat cu coronavirus. El e cel care a lansat TGV-ul " pe Ziare.com