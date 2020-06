"Altfel nu va promova revenirea economiei", a spus Gita Gopinath pentru revista germana Der Spiegel.Liderii UE au convenit in luna aprilie sa puna la punct un fond de urgenta in ideea de a ajuta blocul comunitar sa isi revina din pandemia de coronavirus, insa detaliile finale nu au fost stabilite inca. Romania se situeaza printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, in valoare de pana la 750 de miliarde de euro, prezentat de Comisia Europeana. Executivul comunitar a alocat pentru Romania suma de 19,626 miliarde de euro, reprezentand granturi. Pe langa granturi, statele membre UE vor beneficia si de imprumuturi. In cazul Romaniei, planul Comisiei prevede imprumuturi in valoare de 11,580 miliarde de euro astfel ca suma totala, granturi si imprumuturi, alocata tarii este de 31,206 miliarde de euro.Propunerea Comisiei Europene are nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de state membre UE, care au opinii diferite cu privire la acest subiect. ...citeste mai departe despre " Fondul de relansare a economiei al UE trebuie sa fie sub forma de granturi, anunta economistul sef al FMI " pe Ziare.com