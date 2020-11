In acelasi caz a mai fost inculpat si un fost asistent al acestuia, Fabricio Queiroz, alaturi de alte 15 persoane ale caror nume nu au fost facute publice.Punerea sub acuzare a fiului presedintelui brazilian vine in contextul in care procurorii tarii latino-americane investigheaza o presupusa schema frauduloasa prin care acesta ar fi incasat o parte din salariile platite personalului sau in perioada cand era membru al parlamentului de stat din Rio, mecanism cunoscut in Brazilia sub numele "rachadinha", practic angajari fictive.Presupusa frauda s-ar fi intins intre 2007 si 2018.Flavio Bolsonaro (39 de ani) a dezmintit intr-un comunicat ca ar fi implicat in ilegalitati si a insistat ca acuzatiile impotriva sa sunt nefondate si reprezinta o tentativa de a strica imaginea administratiei tatalui sau.Cazul nu-l afecteaza direct pe seful statului, dar potrivit presei locale procurorii Fabricio Queiroz a depus suma de 72.000 de reali (12.500 de dolari la valoarea curenta) in contul bancar al Primei Doamne a Braziliei Michelle Bolsonaro, a consemnat EFE. ...citeste mai departe despre " Fiul presedintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost pus sub acuzare pentru presupuse angajari fictive " pe Ziare.com