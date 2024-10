Erdogan va merge in Parlament cu propunerea de reintroducere a pedepsei cu moartea

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, sambata, ca va prezenta Parlamentului propunerea de reintroducere a pedepsei cu moartea, dupa tentativa de puci din 15 iulie.

El a subliniat ca Occidentul si criticile sale "nu conteaza", relateaza AFP.

"Guvernul nostru va prezenta (proiectul de reintroducere a pedepsei cu moartea - n.red.) in Parlament. Si sunt convins ca Parlamentul il va aproba, iar cand va ajunge in fata mea, eu il voi ratifica", a spus Erdogan in cursul unui discurs la Ankara.

El nu a precizat cand va ajunge proiectul in Parlament.

