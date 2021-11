Elon Musk, derapaj la adresa lui Bernie Sanders după un apel la dreptate socială. „Tot uit că încă mai trăiești”

Cel mai bogat om din lume şi principalul acţionar al Tesla, companie evaluată la circa 1.000 de miliarde de dolari pe bursele din State, a avut o reacție deplasată la adresa democratului Bernie Sanders. Acesta din urmă a scris pe Twitter că cei mai bogați dintre americani ar trebui să-și plătească, sub formă de taxe, partea lor datorată societății.

Elon Musk, considerat cel mai bogat om la ora actuală, i-a răspuns scriindu-i întâi că „tot uită că încă mai trăiește”. Apoi, l-a întrebat dacă dorește să-și mai vândă din acțiunile Tesla.

Până acum, Bernie Sanders, cel care în trecut a caracterizat averile imense adunate de către Jeff Bezos sau Elon Musk ca fiind „imorale”, nu i-a răspuns miliardarului american.

We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Period.— Bernie Sanders (@SenSanders) November 13, 2021

Musk, și deciziile luate pe Twitter

Directorul general al Tesla Elon Musk a vândut în decurs de o săptămână acţiuni ale producătorului de automobile electrice în valoare de 6,9 miliarde de dolari profitând de creşterea extraordinară a acestora, care a făcut ca valoarea de piaţă a companiei să depăşească 1.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

Miliardarul a vândut vineri 1,2 milioane de acţiuni Tesla, în valoare de peste 1,2 miliarde de dolari, potrivit datelor declarate la Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare.

Cel mai bogat om din lume şi principalul acţionar al Tesla a scris sâmbăta trecută pe Twitter că va vinde 10% din acţiunile sale dacă utilizatorii platformei de socializare vor aproba acest lucru în cadrul unui sondaj de opinie. Pachetul de 10% reprezenta aproximativ 17 milioane de acţiuni la momentul tweet-ului său.

El a vândut 6,36 milioane de acţiuni în această săptămână, aproximativ 37% din 17 milioane. Pentru a-şi îndeplini angajamentul de a vinde 10% din acţiuni, Musk ar trebui să mai vândă încă aproximativ 10 milioane de acţiuni.

Acţiunile Tesla au încheiat tranzacţiile de vineri, în scădere cu 2,8%, la 1.033,42 dolari pe unitate, întrerupând o serie de câştiguri din ultimele 11 săptămâni.

Titlurile Tesla au crescut cu peste 46% în acest an, după un avans brusc din octombrie.

