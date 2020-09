Economistul francez Thomas Piketty, admirat de liderul de la Beijing, refuza sa isi cenzureze cea mai recenta carte pentru a o lansa in China

Xi Jinping si-a exprimat admiratia pentru munca lui Piketty, insa "Capital et ideologie", lansata anul trecut, nu a ajuns inca in China continentala din cauza fragmentelor despre inegalitatea din tara asiatica.Piketty a declarat pentru The Guardian ca editorul chinez Citic Press a trimis in luna iunie celui francez, Le Seuil, o lista de zece pagini cu modificari ce trebuie operate in editia franceza a cartii, iar in august, una legat de editia in limba engleza."Am refuzat aceste conditii si le-am spus ca voi accepta doar o traducere fara vreo taiere. Ei, de fapt, voiau sa scot aproape toate partile care faceau referire la China contemporana si, in special, la inechitatea si opacitatea in China. Alte edituri chineze care au fost in contact cu Le Seuil au spus de asemenea ca vor fi necesare taieri, asadar, la acest moment, pare ca volumul nu va fi publicat in China continentala".Citic Press a declarat pentru South China Morning Post ca negocierile privind drepturile cartii sunt in derulare.Cenzura in China este aplicata cartilor, site-urilor de stiri, culturii si artei si platformelor online.Xi a facut referire in trecut la scrierile lui Piketty, inclusiv la cartea "Capital auXXIe siecle". Luna aceasta, el a scris intr-un eseu ca lucrarea lui Piketty despre inegalitatea in SUA "merita consideratia noastra"."Doar pentru ca Xi a citat personal din cea mai recenta carte a lui Piketty nu inseamna ca Piketty nu face subiectul unei verificari", a spus Dali L Yang, profesor de stiinte politice la Universitatea din Chicago.Xi Jinping a promis ca va eradica saracia din mediul rural pana la finalul anului 2020, insa cauta sa prezinte China drept o societate prospera."Una dintre provocarile Chinei de azi este ca multi oameni traiesc intr-o bula - in Shanghai este greu de imaginat viata din zonele sarace. Pe de o parte, mesajul oficial al lui Xi este ca nimeni nu va fi lasat in urma in aceasta categorie de a fi foarte sarac, dar in acelasi timp el prezinta aceasta imagine a Chinei care urca si toti oamenii beneficiaza", a mai spus Yang. Profesorul a subliniat ca notorietatea lui Piketty poate insemna ca scrierile lui sa fie si mai atent analizate de cenzorii din China. ...citeste mai departe despre " Economistul francez Thomas Piketty, admirat de liderul de la Beijing, refuza sa isi cenzureze cea mai recenta carte pentru a o lansa in China " pe Ziare.com