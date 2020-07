Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor

Este vorba de unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, care a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani."Aceste doua state membre nu au transpus in mod complet, in termenul prevazut, Directiva privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului Directiva 2015/8491 urmareste sa previna utilizarea sistemului financiar al Uniunii Europene in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului.Statele membre trebuiau sa transpuna aceasta directiva in dreptul lor national pana la 26 iunie 2016 si sa informeze Comisia Europeana cu privire la masurile adoptate in aceasta privinta," anunta CJUE intr-un comunicat de presa.Decizia vine dupa ce avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, a propus in concluziile prezentate, pe 5 martie, judecatorilor europeni amendarea Romaniei cu suma de 3 milioane de euro pentru neimplementarea Directivei UE privind spalarea banilor.Citeste si: Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilorCJUE prezinta si un mic istoric al cazuluiLa 27 august 2018, Comisia a sesizat Curtea cu doua actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor, considerand ca Romania, pe de o parte, si Irlanda, pe de alta parte, nu au transpus in mod complet Directiva 2015/849 in termenul stabilit in avizele motivate respective, si, nici nu au comunicat masurile nationale de transpunere corespunzatoare.In plus, Comisia a solicitat, in temeiul articolului 260 alineatul (3) TFUE2, obligarea Romaniei si a Irlandei, pe de o parte, la plata unei penalitati cu titlu cominatoriu zilnice, incepand de la pronuntarea hotararii, pentru neindeplinirea obligatiei de a comunica masurile de transpunere a aceleiasi directive si, pe de alta parte, la plata unei sume forfetare.Ulterior, Comisia a informat Curtea ca se desista in parte de actiunea sa in masura in care nu mai solicita aplicarea unei penalitati cu titlu cominatoriu zilnice, aceasta ...citeste mai departe despre " Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor " pe Ziare.com