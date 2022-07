Zona euro se extinde. Țara care va deveni al 20-lea membru din 2023

Consiliul European a anuntat marti, 12 iulie, ca de la 1 ianuarie 2023 Croatia va deveni al 20-lea stat membru al zonei euro, dupa intrarea in ultima etapa a punerii in circulatie a monedei euro in aceasta tara.

Rata conversiei urmeaza sa fie de 7,53450 kune un euro, precizeaza Consiliul European.

"Adoptarea euro nu este o cursa, ci o decizie politica responsabila", a transmis ministrul ceh al Finatelor, Zbynek Stanjura, a carui tara detine presedintia semestriala a UE, dupa Franta.

Croatia today signed the final acts granting the country Eurozone membership. 🇭🇷 is now ready to adopt the euro on 1 January 2023.

The euro will strengthen the Croatian economy and benefit its citizens, businesses and society.#EUROinCroatia pic.twitter.com/0zRua73z2N- European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 12, 2022

In vederea unei aderari la zona euro, un stat este necesar sa indeplineasca anumite criterii economice, inclusiv o stabilitate a preturilor, un nivel al inflatiei medii care sa nu depaleasca puternic nivelul inflatiei in celelalte state membre, un deficit si o datorie sub control si alte criterii juridice, precizeaza Consiliul.

La jumatatea lui iunie, candidatura Croatiei a fost sustinta de catre Eurogrup, care a deschis astfel calea unei aderari oficiale la inceputul lui 2023.

Aceasta este prima extindere a zonei euro dupa aderarea Lituaniei, in 2015, si a Letoniei, in 2014.

