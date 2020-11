Vladimir Marugov si sotia sa se aflau intr-o sauna, cand au fost atacati de doua persoane mascate. Infractorii i-au legat si au cerut bani de la acestia. Femeia a reusit sa fuga si sa cheme politia, scrie Meduza, citata de cotidianul.md.Politistii sositi la fata locului au gasit cadavrul lui Marugov in sauna, ranit de o sageata trasa din arbaleta.Potrivit sursei, in momentul crimei, acasa erau socrul omului de afaceri si menajera si fiul de cinci ani al acestuia, care a fost luat de la baie cu cateva minute inainte de atac.Meduza mai scrie ca sauna se afla la 40 de metri de casa, in aceeasi curte, din acest motiv nimeni nu a auzit tipetele victimelor.Unul dintre atacatori, prinsAtacul a avut loc in casa lui Marugov, aflata la aproximativ 40 de kilometri de Moscova, potrivit Comitetul de Investigatii din Rusia , similar cu FBI din SUA.Potrivit acestora, atacatorii ar fi cerut bani de la oligarh inainte de a-l ucide.Masina cu care au fugit cei doi a fost gasita la marginea orasului Istra, in apropiere de Moscova, spun anchetatorii.La cateva ore dupa crima politistii rusi au reusit sa prinda unul dintre atacatori. Acesta s-a dovedit a fi un barbat din Asia Centrala, in varsta de aproximativ 50 de ani. Al doilea nu a fost deocamdata localizat.Motivele infractiunii sunt la acest moment neclare - anchetatorii iau in calcul atat versiunea jafului, cat si versiunea unui omor la comanda.Marugov detinea unele dintre cele mai mari fabrici de prelucrare a carnii din Rusia, relateaza BBC. ...citeste mai departe despre " Crima socanta in Moscova: Oligarhul Vladimir Marugov, supranumit "Regele mezelurilor", a fost ucis in sauna cu o arbaleta " pe Ziare.com