Autoritatile suedeze au mentinut deschise majoritatea scolilor, restaurantelor si afacerilor, in timpul pandemiei. Desi numarul deceselor este in scadere, Suedia a consemnat 6,25 de decese la un milion de locuitori pe zi, potrivit mediei aferente unei perioade de 7 zile, intre 12-19 mai.Acesta este cel mai ridicat nivel din Europa si peste cel din Marea Britanie, de 5,75 decese la un milion de locuitori, transmite Reuters.Coronavirus: Numarul deceselor din Suedia a atins in aprilie un nivel fara precedent din 1993Pe parsurul pandemiei, Suedia a inregistrat insa mai putine decese pe cap de locuitor comparativ cu Marea Britanie, Spania Belgia si Franta , tari care au optat pentru impunerea unor masuri stricte de distantare sociala, dar mult mai multe fata de statele vecine Danemarca Norvegia si Finlanda Strategia Suediei, bazata in mare parte pe masuri voluntare de distantare sociala si igiena de baza, a fost criticata de unii ca fiind un experiment periculos pentru vietile oamenilor, dar a fost si promovata ca un viitor model de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Strategia deschisa a Suediei pare sa fi atenuat impactul economic al pandemiei, cresterea incetinind mult mai putin in primul trimestru, comparativ cu Danemarca si Norvegia. ...citeste mai departe despre " Coronavirus: Suedia are cele mai multe decese pe cap de locuitor din Europa, in ultimele zile " pe Ziare.com