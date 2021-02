Concedieri masive anuntate de o corporatie din domeniul energiei. Cand incep disponibilizarile

"Piata energiei este intr-o schimbare semnificativa, ceea ce ne ofera oportunitati dar, in acelasi timp, ne provoaca dificultati majore. Vom lua aceste masuri in cel mai responsabil mod din punct de vedere social", a afirmat directorul general Christian Bruch.In trimestrul patru din 2020, reducerile de costuri au ajutat Siemens Energy sa redevina profitabila, compania inregistrand un profit net de 99 de milioane de euro, dupa ce in precedentul an raportase pierderi de 195 de milioane de euro.La cat vor ajunge costurile de restructurareCele mai multe reduceri de locuri de munca vor fi implementate pana in 2023, ceea ce va duce la costuri de restructurare de milioane de euro in anii fiscali 2020 - 2023, se arata in comunicatul Siemens Energy.Prin reducerea costurilor, Siemens Energy spera sa-si atinga obiectivele financiare in 2023, ce prevad o marja de profit operational intre 6,5% si 8,5%.Siemens Energy detine 67% din Siemens GamesaSiemens si-a separat activitatile din energie pentru a se concentra pe operatiunile sale de baza. Siemens Energy, care produce turbine cu gaz si sisteme de transmisie, are aproximativ 90.000 de angajati.Siemens Energy detine 67% din Siemens Gamesa, al doilea producator global de turbine eoliene, si concureaza cu General Electric (SUA) si Mitsubishi Heavy Industries ( Japonia ).Compania Siemens, prezenta de 114 ani in Romania , opereaza aici patru fabrici si sase centre de cercetare-dezvoltare si hub-uri regionale, avand peste 2.200 de angajati.Citeste si:Cine este Alexander Zudor, actorul acuzat ca viola femei in lift. A jucat in spoturi alaturi de copii si a pozat pentru coperta unei cartiFilozoful Gabriel Liiceanu castiga procesul cu Mihai Gadea si Antena 3. Prezentatorul si televiziunea trebuie sa-i plateasca daune moraleTraian Berbeceanu, prima reactie dupa ce a aflat ca USR-PLUS va numi un nou prefect al CapitaleiScandaloasa "circulara pentru romani" din punctele vamale ale Mexicului. "Este foarte ciudat ca nimeni nu vorbeste"Bianca Andreescu s-a retras de la turneul din Australia si a dat programul peste cap. Sorana Cirstea are o noua adversara ...citeste mai departe despre " Concedieri masive anuntate de o corporatie din domeniul energiei. Cand incep disponibilizarile " pe Ziare.com