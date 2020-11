O casa cu spatiu locuibil de numai 4 metri, scoasa la vanzare in Germania

Locuinta, situata pe un teren de sapte metri patrati din centrul vechi al orasului, are un singur nivel si dispune de terasa pe acoperis, toaleta, dus, plita si o nisa pe post de dormitor."Este probabil cea mai veche casuta din Germania ", a declarat Tobias Lachmann de la agentia imobiliara Kensington Bremen, adaugand ca varsta exacta a constructiei este greu de determinat.Pretul proprietatii a fost inspirat de suprafata terenului, de sapte metri patrati, dar si de varsta actualului proprietar - 77 de ani.Lachmann a precizat ca peste optzeci de potentiali cumparatori si-au exprimat interesul pentru achizitionarea locuintei, situata in cartierul Schnoor din Bremen, unde case mici si colorate marginesc aleile inguste din zona. ...citeste mai departe despre " O casa cu spatiu locuibil de numai 4 metri, scoasa la vanzare in Germania " pe Ziare.com