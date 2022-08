57.000 de tone de porumb ucrainean au plecat cu o caravană formată din 3 nave de la Odesa. În ce țări vor ajunge VIDEO

Plecarea celor trei nave cu cereale ucrainene de vineri dimineață, 5 august, a fost anunțată de ministrul Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov.

"La bordul celor trei nave NAVI STAR, ROJEN și POLARNET se află 57.000 de tone de porumb ucrainean, care se îndreaptă spre Turcia, Marea Britanie și Irlanda", a scris el pe Facebook.

Kubrakov a precizat că cele 3 nave de astăzi a reluat transportul maritim din portul Chornomorsk.

"Ne așteptăm ca garanțiile de securitate ale partenerilor noștri de la ONU și din Turcia să continue să funcționeze, iar exporturile de alimente din porturile noastre să devină stabile și previzibile pentru toți participanții pe piață", a subliniat ministrul.

Three vessels with #Ukrainian grain left #Odesa ports. 57,000 tons of our corn on board are destined for #Turkey🇹🇷, #GreatBritain🇬🇧 and #Ireland🇮🇪. Food exports would not be possible without safety guarantees. Thanks to our partners!

Video by Ministry of Infrastructure of Ukraine pic.twitter.com/unyiUgY56a— Kira Rudik (@kiraincongress) August 5, 2022

Pentru aceasta se intenționează să se asigure capacitatea porturilor de a gestiona mai mult de 100 de nave pe lună.

"Deși "coridorul de cereale" a început deja să funcționeze, obiectivul nostru este funcționarea deplină a porturilor în ambele direcții. Primim cereri de la armatorii de nave care sunt gata să intre în porturile noastre pentru încărcare, iar prima este așteptată mâine", a declarat ministrul citat de Intefax.

Potrivit acestuia, obiectivul este de 3 sau mai multe milioane de tone de exporturi agricole pe lună din porturile Odesa, Chornomorsk și Pivdenny.

Ministrul consideră că astfel de măsuri sunt necesare nu numai pentru economia ucraineană, ci și pentru cea mondială. Cu cât mai repede vom putea exporta 20 de milioane de tone din recolta de anul trecut și vom începe să o exportăm pe cea nouă, cu atât mai repede se va îmbunătăți situația alimentară din lume. ...citeste mai departe despre "57.000 de tone de porumb ucrainean au plecat cu o caravană formată din 3 nave de la Odesa. În ce țări vor ajunge VIDEO " pe Ziare.com

