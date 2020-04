Carantina schimba obiceiuri: Tot mai multi oameni devin "fermieri urbani"

Conform celor mai recente date, numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a trecut de 1,3 milioane la nivel mondial, iar numarul deceselor a depasit 74.000.Potrivit mass media, achizitiile determinate de panica din unele tari au dus la golirea rafturilor supermarketurilor si la cresterea achizitiilor de seminte."Din ce in ce mai multi oameni incep sa se gandeasca de unde vine hrana lor, cat de usor pot fi intrerupte livrarile si cum sa reduca perturbarile", a declarat arhitectul Kotchakorn Voraakhom, care a conceput cea mai mare ferma urbana din Asia, pe acoperisul unei cladiri din Bangkok. "Planificatorii urbani si guvernele ar trebui sa regandeasca modul in care este folosit terenul in orase. Agricultura urbana poate imbunatati securitatea alimentara si alimentatia, poate reduce impactul schimbarilor climatice si diminua stresul", adauga Kotchakorn Voraakhom.Potrivit Organizatiei Natiunilor Unite, peste doua treimi din populatia lumii ar urma sa traiasca in orase in anul 2050. Agricultura urbana ar putea fi o conditie esentiala pentru hranirea acestor, avand potentialul de a produce 180 milioane de tone de alimente pe an, adica 10% din productia mondiala de leguminoase si legume, potrivit unui studiu publicat in revista Earth's Future.In ultimele decenii, ritmul rapid al urbanizarii in tarile in curs de dezvoltare a dus la malnutritie urbana, sustine Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), care a facut un apel catre planificatorii urbani sa acord atentie securitatii alimentare.In Singapore, unul din cele mai bogate state din Asia care importa peste 90% din alimentele sale, agricultura urbana a devenit rapid populara. Orasul stat, care potrivit Economist Intelligence Unit este pe primul loc in clasamentul mondial privind securitatea alimentara, intentioneaza sa isi produca 30% din nevoile nutritionale in 2030 prin cresterea ofertei locale de fructe, legume si proteine din carne si peste.Pentru Allan Lim, directorul general de la ComCrop, o ferma urbana din Singapore, pandemia de coronavirus scoate in evidenta faptul ca intreruperile in lanturile de aprovizionare cu alimente pot aparea oricand. "Cu siguranta a crescut interesul in productia locala. Fermele urbane pot fi un amortizor in perioade de intreruperi precum acestea", a apreciat Allan Lim.