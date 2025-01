Calea lui Putin catre Casa Alba

Cea mai noua gluma la Washington: "Cine a castigat, in cele din urma, alegerile? Trump sau Clinton? Putin, idiotule!". Dar nu prea mai este deloc o gluma de la sfarsitul saptamanii trecute incoace.

Dupa dezvaluirile din Washington Post se inmultesc vocile surselor credibile care sustin ca Rusia ar fi comis atacuri cibernetice asupra serverului democratilor americani. Dar nu aceasta ar fi noutatea, fiindca situatia era cunoscuta de luni de zile.

Hackerii rusi ar fi atacat, se pare, si serverul republicanilor. Serviciile secrete americane banuiesc ca Rusia n-a vrut numai sa submineze democratia americana, ci si sa-l ajute pe Trump sa invinga.

Razboi in retea

Specialistii avertizeaza de ani de zile asupra razboaielor viitorului care nu se vor mai purta pe uscat, pe apa sau in aer, ci in spatiul cibernetic. Daca pana acum productiile cinematografice si de televiziune prezentau scenarii in care hackerii atacau centrale nucleare, de-acum incolo devine limpede faptul ca miza poate

