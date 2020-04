Britanicii refuza munca in agricultura - Cifrele care arata dezinteresul nativilor si nevoia de muncitori romani

Alliance of Ethical Labour Providers (din care fac parte companiile HOPS, Concordia si Fruitful) a publicat rezultatele recentelor campanii de recrutare, care releva apetitul foarte redus al britanicilor pentru acest domeniu.Initial, 50.000 au raspuns la joburile postate de companiile care fac parte din structura (HOPS, Concordia si Fruitful), insa doar 6.000 au dorit sa mearga in a doua etapa a procesului de recrutare, anume participarea la un interviu video cu angajatorul.Dintre acestia, doar 112 au ajuns sa lucreze in final ca muncitori in agricultura, transmite The Telegraph.Printre motivele invocate de britanicii care au refuzat ofertele se numara distanta prea mare de la locuinta la ferme si plantatii, programul, sezonalitatea si naveta. Unii isi doreau o munca part-time, iar altii voiau sa fie aproape de casa. De asemenea, au existat persoane care au spus ca nu pot sta pe toata perioada contractului, asa ca nu are rost sa accepte un job pe care nu-l pot duce pana la capat.Interesul extrem de scazut al britanicilor pentru munca in agricultura i-a ingrijorat pe fermierii din UK, de vreme ce sezonul adunarii fructelor si legumelor incepe curand."Sunt cam ingrijorat de faptul ca mii de oameni aplica la joburile noastre, dar cand vine vorba efectiv sa vina sa munceasca, ne trezim doar cu cativa zeci", spune Greville Richards, un fermier din Cornwall."Daca exista candidati potriviti, normal ca ii primim. Insa e vorba de munca grea si de multe ore, dar salariul e bun. Ma enerveaza cand lumea spune ca oamenii nu sunt platiti cum trebuie", adauga acesta."Muncesc pentru banii aceia, insa faptul ca putini britanici accepta sa lucreze in agricultura reprezinta adevarata problema", mai precizeaza Greville Richards.La randul sau, David Simmonds, managerul Riviera Produce, care are plantatii de fructe si legume, spune ca are nevoie de oameni care sunt productivi in conditii de munca nu tocmai usoare: munca incepe la 5 dimineata, se desfasoara indiferent de vreme, iar culesul trebuie sa fie rapid si conform cu standardele.Ideea este ca muncitorii sezonieri din afara UK sunt deja calificati pentru astfel de joburi, caci majoritatea e compusa din cei care au mai facut asa ceva si in ...citeste mai departe despre " Britanicii refuza munca in agricultura - Cifrele care arata dezinteresul nativilor si nevoia de muncitori romani " pe Ziare.com