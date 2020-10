"Tara noastra se afla intr-o stare de urgenta sanitara. Presiunea este imensa, asa cum ati vazut fara indoiala in ultimele zile. In momentul de fata, exista o singura alegere si aceasta este pentru noi toti sa sustinem sectorul nostru de asistenta medicala cat de mult putem. Trebuie sa ne limitam cat mai mult posibil contactele fizice. Ne intoarcem intr-un blocaj strict, care are un singur scop: sa ne asiguram ca sistemul nostru de sanatate nu se prabuseste", a spus premierul, potrivit AFP.Masurile vor intra in vigoare duminica seara si vor ramane in vigoare pana la 13 decembrie. Acestea vor fi evaluate la 1 decembrie.Potrivit deciziei guvernamentale va fi permis un singur contact apropiat per familie pe saptamana. Afacerile neesentiale se vor inchide, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor. Hotelurile pot ramane deschise, dar serviciile de catering trebuie facute in camera.Profesiile nemedicale care presupun un contact direct cu oamenii au fost stopate, iar scolile vor ramane inchise pana pe 15 noiembrie. In invatamantul superior, activitatile se vor desfasura de la distanta pana la aceeasi data.Guvernul a introdus obligativitatea munci de la domiciliu. Daca acest lucru nu este posibil, masca si ventilatia devin obligatorii. Se vor inchide si parcurile de distractii si gradinile zoologice, iar funeraliile sunt limitate la maximum 15 persoane, fara mese.Belgia avea vineri, 30 octombrie, 5.924 de paturi ocupate de pacientii cu COVID-19. ...citeste mai departe despre " Belgia intra din nou in lockdown pana in 13 decembrie. Restrictiile dure anuntate de premier " pe Ziare.com