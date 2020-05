Oana Darie a declarat, marti seara, intr-o interventie la TVR, ca oficialii de la Consulatul Romaniei la Bonn au discutat cu reprezentantii muncitorilor despre posibilitatile pe care le au autoritatile de a-i ajuta.Darie a spus ca este vorba despre 250 de cetateni romani care lucrau intr-o ferma care a intrat recent in procedura de insolventa, iar jumatate dintre ei vor sa ramana in Germania.Pentru romanii care doresc sa revina in tara, autoritatile vor sa puna la dispozitie o cursa aeriana de tip charter."Se fac demersuri pentru organizarea unui zbor charter, foarte probabil aceasta va fi solutia. Apropo de drepturile salariale cunoastem situatia cetatenilor, stim ca e vorba de anumite sume care nu au fost rambursate. Ferma este administrata de un judecator sindic care a spus ca e un demers prioritar plata drepturilor celor care au lucrat", a afirmat Oana Darie.Zeci de cetateni romani au protestat marti, la Consulatul Romaniei de la Bonn, acuzand ca dupa ce au muncit in agricultura in Germania nu au fost platiti sau au fost platiti cu sume foarte mici. Oamenii reclama ca nu au cu ce sa revina acasa, in Romania, si ca nu pot discuta cu reprezentantii angajatorului.Citeste si:Sezonierii romani: Nu toti sunt bineveniti in GermaniaMinistrul Muncii pleaca in Germania sa verifice cum lucreaza romanii care culeg sparanghel. La revenire nu va intra in carantina ...citeste mai departe despre " Autoritatile fac demersuri pentru aducerea in tara a muncitorilor romani din Germania care acuza ca nu au fost platiti " pe Ziare.com