Cat de eficiente sunt mastile aduse din China? Exista semne de intrebare. Finlanda si Suedia , doua dintre tarile care au primit deja pachetele din China, au anuntat ca mastile cumparate nu respecta standardele de utilizare europene.Finlanda a cumparat numeroase masti cu supapa FFP2, dar dupa ce le-a supus testelor de calitate a anuntat ca nu le va mai imparti cadrelor medicale, asa cum planuia initial, conform Helsinki Times.Tomi Lounema, directorul general al Agentiei Nationale de Aprovizionare de Urgenta din Finlanda, a explicat ca acestea vor fi oferite personalului de asistenta sociala pentru a reduce riscul de transmitere a virusului la un pacient de la un purtator asimptomatic.Suedezii au descoperit numeroase masti fakeConsiliul National al Sanatatii din Suedia a comandat din China numeroase masti. In plus, a primit o multime de oferte din partea unor furnizori cu relatii in China. Dupa ce au efectuat insa mai multe teste, suedezii si-au dat seama ca multe masti erau de fapt fake-uri din China."Sunt masti contrafacute scoase la vanzare acum. Este foarte dificil sa faci diferenta intre oamenii care chiar vor sa ajute si cei care vor sa castige bani", a afirmat o sursa din guvernul suedez pentru ziarul Afton Bladet.Cum unele masti au fost deja impartite in spitale, Consiliul National al Sanatatii din Suedia i-a informat pe medici ca s-ar putea sa fi primit fake-uri.In acest moment, sa cumperi masti din China este un proces destul de usor chiar si pentru oamenii obisnuiti. Pe aplicatii precum Wish sau Aliexpress sunt disponibile o multime de oferte la masti cu supapa FFP2, insa nu se stie cat de eficiente sunt, astfel ca este riscant sa cumparati.Citeste si: China anunta ca a exportat 4 miliarde de masti in ultima luna. Ce spune despre calitatea lorC.S. ...citeste mai departe despre " Atentie la mastile aduse din China: Suedia a descoperit fake-uri, Finlanda nu le mai ofera medicilor " pe Ziare.com