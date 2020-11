Greva, care a debutat cu schimbul de noapte de miercuri, este organizata pentru a solicita salarii si conditii de munca mai bine.Verdi a inceput sa organizeze greve la Amazon in Germania, cea mai mare piata a companiei din afara SUA, inca din 2013.Cel mai recent protest a avut loc in timpul evenimentului promotional al Amazon "Prime Day". Un purtator de cuvant al companiei a declarat atunci ca Amazon ofera salarii "excelente", cu beneficii si conditii de munca similare cu cele ale altor angajatori importanti.Vanzarile Amazon au crescut puternic in timpul restrictiilor adoptate de guverne la nivel mondial pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, care i-au determinat pe clienti sa cumpere mai mult online.Verdi argumenteaza ca acest lucru justifica cresterea salariilor, adaugand si ca acestia nu sunt protejati suficient fata de raspandirea noului coronavirus.Saptamana trecuta, Amazon a cedat presiunii guvernului din Franta si a amanat evenimentul sau local de Black Friday, cu o saptamana, pentru a ajuta magazinele locale care sunt afectate de carantina nationala.Citeste si: Matthew Perry, din "Friends", s-a logodit la 51 de ani. "E cea mai minunata femeie de pe fata pamantului" ...citeste mai departe despre " Angajatii Amazon din Germania au declansat o greva de 3 zile, fiind inclusa si Black Friday " pe Ziare.com