ANALIZA. Albania are cea mai performanta economie din Europa de Sud-Est. Romania este printre acele tari care nu vor fi capabile sa-si redreseze total nivelul PIB-ului in 2021

Analiza a urmarit sa afle care este impactul crizei Covid-19 asupra sistemelor de sanatate si economiilor din cele 11 tari din sud-estul Europei si care sunt perspectivele de revenire ale acestora.Raportul "Covid-19 si Europa de Sud-Est (ESE): Perspectivele initiale de combatere a crizei" acopera Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria , Croatia, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Romania, Serbia si Slovenia . Analiza se bazeaza pe 11 indicatori cheie: masuri de oprire a evolutiei, masuri economice, recuperare a PIB-ului, risc de expunere la datorii, productie industriala, ratinguri de credit, risc sectorial, stimulare a valorii adaugate brute, piata muncii, risc fiscal si risc la export."Avand in vedere mediul imprevizibil si in continua schimbare, analiza este, in prezent, o radiografie a situatiei si ofera o prognoza bazata pe masurile de recuperare luate pana acum in cele 11 tari. Datele arata ca tarile din regiunea Europei de Sud-Est (ESE) prezinta mai multe avantaje in fata crizei economice viitoare. In primul rand, majoritatea tarilor aveau un nivel scazut al datoriei publice in momentul anuntarii starii de urgenta. Acest lucru a dat guvernelor locale posibilitatea de a pune in aplicare masuri economice cuprinzatoare pentru a sprijini intreprinderile si persoanele fizice, fara a pune prea multa presiune asupra datoriilor suverane", arata analiza.Din perspectiva asistentei medicale, majoritatea tarilor din ESE au actionat decisiv si rapid la debutul pandemiei, impunand masuri stricte de stopare a evolutiei. Ratele de infectie in toata regiunea erau cu mult sub nivelurile globale in momentul in care tarile de pe glob au inceput sa isi redeschida economiile."Ramane de vazut daca aceste castiguri initiale vor deveni irelevante, date fiind noile cresteri ale cazurilor din mai multe tari din ESE", spun analistii, care afirma ca desi avand atuurile sale, la inceputul crizei, regiunea era predispusa si la anumite riscuri.Majoritatea tarilor din regiune se bazeaza foarte mult pe sectoare pe care, in scopul prezentului raport, le-am numit "sectoare in pierdere", acestea sunt indus