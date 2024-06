Alerta la Bruxelles, chiar inainte de Ziua Nationala a Belgiei (Foto)

O operatiune a Politiei este in desfasurare miercuri la Bruxelles, in apropiere de Piata La Monnaie, in urma unei "situatii suspecte".

O persoana suspecta a fost reperata in zona, ceea ce a dus la evacuarea bibliotecii din zona, scrie Le Soir. O echipa de genisti din cadrul armatei a fost trimisa la fata locului, potrivit La Derniere Heure.

Un barbat care se comporta suspect, reperat pe strada La Farouche, in apropiere de Piata La Monnaie, este in custodia Politiei, dar nu a fost inca retinut, a anuntat un purtator de cuvant al sectiei de politie Bruxelles-Capitale Ixelles Christian De Coinck.

#Bruxelles le perimetre de securite est encore en place pic.twitter.com/Vhleyb0IYc- Caroline Bordecq (@CarolineBordecq) July 20, 2016

Genistii care au venit de urgenta la fata locului urmeaza sa-l perchezitioneze pe individ pentru a se asigura ca nu are asupra sa explozibili.

#bruxelles Les pompiers quittent le perimetre de securite @lesoir pic.twitter.com/6sx6q7nTCp- Caroline

