SUA si Rusia, pe punctul de a incheia un acord cu efecte in urmatorii 20 de ani: "Acordul va proteja industria locala de uraniul rusesc"

Cele doua parti au initiat un amendament la o lege din 1992 referitoare la prevenirea dumpingului, prelungind acordul pana in anul 2040, dar reducand cantitatea de uraniu importata de SUA din Rusia pentru imbogatire de la 20% la 15%, incepand din 2028."Daca va fi finalizat, acest acord va contribui la restaurarea avantajului Americii in energia nucleara si va proteja industria locala de uraniul rusesc", a declarat secretarul pentru Comert Wilbur Ross.Proiectul de amendament a fost una dintre recomandarile facute de Grupul de Lucru pentru Combustibil Nuclear, un organism inter-agentii, pentru a raspunde ingrijorarilor existe la Washington ca Statele Unite au cedat pozitia de lider mondial in domeniul etehnologiei nucleare si pentru a sustine producatorii locali de energie nucleara si activitatile extractive de uraniu, care sufera de lipsa investitiilor.Amendamentul permite companiilor americane care au contracte de achizitii de uraniu cu Rusia sa le mentina intacte.Departamentul pentru Comert intentioneaza sa finalizeze amendamentul pana pe 5 octombrie.Citeste si:Israelul sustine ca Iranul va avea in 2020 destul uraniu ca sa faca o bomba nucleara