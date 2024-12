Ministrul de Interne francez Bernard Cazeneuve a fost desemnat in functia de prim-ministru, a comunicat marti presedintia franceza. Asta dupa ce fostul premier Manuel Valls a demisionat luni si si-a anuntat candidatura la alegerile primare ale stangii in vederea prezidentialelor din 2017.

Bernard Cazeneuve devine prim-ministru pentru ultimele cinci luni ale mandatului presedintelui Francois Hollande.

"Este o personalitate puternica, cu experienta in gestionarea treburilor statului", a declarat pentru Reuters o sursa din anturajul presedintelui Hollande.

Bernard Cazeneuve, in varsta de 53 de ani, a fost pe rand minstru delegat al Afacerilor Europene (2012 - 2013), ministru delegat al Bugetului (2013 - 2014) si ministru de Interne din 2014. In aceasta functie s-a confruntat ...citeste mai departe despre "A fost desemnat un nou premier in Franta, dupa demisia lui Manuel Valls" pe Ziare.com

