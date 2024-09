De Craciun, criza din Spania da nastere unui nou model de comert

Sezonul sarbatorilor de iarna din acest an este departe de unul obisnuit in Spania, unde neajunsurile provocate de criza economica au redus substantial bugetele de cumparaturi ale familiilor, dand nastere unui nou model de comert.

Asa-numitele "mercadillos", sau mici piete, aduna bunuri nevandute de la retailerii mari si produse de la persoane aflate in dificultate, indeosebi de la someri, si le comercializeaza la pret redus, mizand in mare masura pe publicitatea prin intermediul retelelor de socializare, potrivit unui reportaj realizat de New York Times.

Magazinele improvizate au schimbat felul in care spaniolii fac cumparaturi de sarbatori, cu o prezenta online solida completata de o atmosfera placuta, relaxata la fata locului.

Pentru antreprenorii aflati in dificultate, noul model de business se dovedeste salvator. Familiile cu posibilitati financiare modeste se bucura de chilipirurile aduse de noile magazine, in timp ce somerii isi completeaza veniturile din vanzarea bunurilor de care nu mai au nevoie.

Spre exemplu, o "mica piata" deschisa in decembrie in Madrid a functionat timp de o saptamana, comercializand haine secondhand pentru femei cumparate de la persoane aflate in dificultate. Initial, magazinul si-a propus sa adune si sa vanda numai 500 de produse, insa avalansa de persoane care si-au adus hainele a determinat extinderea "programului" la 800 de produse. Veniturile au totalizat aproape 60.000 de euro, initiatorii proiectului pastrand un comision de 35%.

In medie, o familie din Spania va cheltui in acest an 790-920 dolari pe cumparaturile de Craciun, in scadere cu 38% fata de 2007, potrivit unui studiu realizat de scoala de business Esade.

Criza economica si somajul ridicat au adus schimbari radicale in retailul spaniol. Aproximativ 70% dintre spanioli consulta ofertele pe internet inainte de a cumpara cadouri, iar 25% spun ca nici nu iau in calcul vizitarea unui magazin mare, potrivit sondajului Esade.

