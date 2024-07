Rusii au arme mai multe si mai puternice decat britanicii si mai testeaza unele noi in Ucraina - raport militar

Armata Marii Britanii poate fi depasit lejer de cea a Rusiei ca putere de foc, pe campul de lupta, iar rachetele rusesti sunt mult mai puternice decat cele folosite de britanici, arata un raport militar ajuns pe mana jurnalistilor.

"In eventualitatea unei improbabile confruntari intre NATO si Rusia trebuie sa tinem cont de faptul ca rusii au un avantaj semnificativ asupra echipamentelor de care dispun fortele Marii Britanii.

Va trebui sa luptam la un nivel inteligent din punct de vedere tactic, tinand cont ca o parte din tehnica de lupta de ultima ora de care dispuneam in 2003 s-a erodat in timp, iar unii adversari dispun de arme superioare celor pe care le detinem", arata un raport militar britanic, citat de The Telegraph.

Vestea proasta a fost confirmata si de generalul Richard Shireff, un fost comandant NATO.

"De la guvernele anterioare am primit asigurarea ca totul merge bine si ca ne descurcam excelent. In realitate, capacitatea noastra militara s-a erodat constant de-a lungul timpului", a spus acesta, citat de IB Times.

Documentul a fost realizat in luna martie a acestui an sub coordonarea generalului Nick Carter, seful armatei britanice.

Titlul raportului face lumina si in ceea ce privestea temerea cea mai mare a oficialilor din Apararea britanica: "Privire asupra pregatirii inteligente impotriva unui adversar hibrid", iar in paginile acestuia se mentioneaza faptul ca Rusia a folosit zona de conflict din Ucraina "pentru a testa noi tehnici de lupta si noi arme moderne, unele chiar interzise".

In raport se mai mentioneaza si faptul ca Rusia experimenteaza in Ucraina noi tehnici de lupta, pe care Marea Britanie si aliatii din NATO abia acum le iau in calcul.

Printre acestea se numara instrumentele electronice de deturnare a dronelor inamice si capacitatea de a bloca transmisiunile adversarilor.

Romania, pe lista neagra a lui Putin

La inceputul acestei veri, Polonia a gazduit unul dintre cele mai mari exercitii NATO organizate pana acum, 14.000 de soldati americani, 1.000 de combatanti britanici si 12.000 de militari polonezi facand o importanta demonstratie de forta chiar sub privirile rusilor.

Exercitiul din Polonia a fost precedat de o amenintare directa a presedintelui Vladimir Putin la adresa Romaniei si Poloniei, liderul de la Kremlin anuntand ca cele doua tari ar putea deveni tinte pentru rachetele rusesti ca urmare a gazduirii unor elemente din scutul antiracheta american.

In replica, SUA au anuntat ca scutul este directionat pentru a face fata unei amenintari din partea Iranului si nu este indreptat impotriva Rusiei.

Tensiunile dintre Moscova si NATO i-au fortat pe liderii Aliantei Nord-Atlantice sa consolideze recent flancul estic (Polonia, Lituania, Letonia si Estonia) cu 4 batalioane menite a contracara o eventuala agresiune din partea Rusiei.

