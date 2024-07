Rusia vinde aur pentru a-si acoperi deficitul bugetar

Rusia va vinde pana la 50 de tone de aur de la rezerva de stat pana la sfarsitul anului, pentru a finanta deficitul bugetar, potrivit unei surse apropiate situatiei, prima tranzactie de acest fel derulata de la destramarea spatiului sovietic la inceputul anilor '90.

Vanzarea celor 50 de tone de aur, care reprezinta circa 1,25% din consumul anual global, va permite Rusiei sa acopere primul deficit bugetar inregistrat in ultimul deceniu, informeaza Mediafax.

"Peste 20 de tone, dar sub 50 de tone vor fi plasate in acest an pe piata", a declarat sursa citata pentru Reuters, precizand ca masura vizeaza cresterea veniturilor la bugetul de stat.

Alte doua surse guvernamentale de la Moscova au confirmat pentru Reuters decizia, insa nu au comentat cu privire la volumul ce urmeaza sa fie vandut.

Oficial, purtatorul de cuvant al Executivului rus a declarat ca hotararea de guvern privind vanzarea de aur nu a fost inca semnata.

Potrivit celor mai recente prognoze oficiale, deficitul bugetar al Rusiei se va plasa in acest an intre 7,5% si 7,7% din Produsul Intern Brut.

Rezerva de stat a Rusiei, Gokhran, subordonata ministerului Finantelor, detine alaturi de banca centrala stocuri de metale pretioase si diamante, iar inventarul institutiei este considerat secret de stat.

Potrivit unei ordonante de guvern adoptate la inceputul acestui an, Gokhran poate vinde in 2009 metale pretioase in valoare de 44,4 miliarde ruble, echivalentul a 1,53 miliarde de dolari.

Totodata, institutia intentioneaza sa cumpere circa 5 tone de aur de la producatorii rusi, reprezentand 3% din productia totala a Rusiei in acest an.

Rusia a fost al cincilea mare producator de aur din lume in 2008, asigurand circa 7% din productia globala.

Aurul era cotat vineri dimineata la 1.061,7 dolari pe uncie (circa 37,45 dolari pe gram), in urcare cu 2% fata de inchiderea de joi de pe bursa de la New York. Astfel, la acest pret, cele 50 de tone de aur ar avea o valoare de piata de 18,725 miliarde de dolari.

