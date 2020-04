Muncitorii sezonieri se intorc la treaba: 530 de romani ajung azi la Berlin pentru recolta de primavara

Muncitori din Romania, Polonia si Bulgaria se numara printre cei de la bordul a doua zboruri operate de Eurowings, divizia low-cost a companiei Lufthansa, catre Dusseldorf si unul spre Berlin. Un zbor spre Karlsruhe in sud-vestul Germaniei este asteptat vineri.Nu au fost furnizate informatii cu privire la numarul de muncitori care sosesc cu aceste zboruri.Ei urmeaza sa ajute la recoltarea sparanghelului alb, o delicatesa de primavara germana, precum si a altor culturi.Romania le permite muncitorilor sezonieri sa paraseasca tara, in ciuda crizei, iar guvernul german a ajuns la un acord saptamana trecuta pentru a primi 80.000 de muncitori sezonieri straini in conditii stricte, repartizati in mod egal in aprilie si mai, noteaza dpa.Pana in prezent, au fost inregistrati 20.000 de muncitori agricoli pentru recoltat, a declarat o purtatoare de cuvant a Eurowings la Koln.Primul avion cu lucratori sezonieri romani care vor ajuta la strangerea recoltelor de primavara din Germania a aterizat joi pe aeroportul Schonefeld din Berlin, informeaza dpa.Inca doua zboruri de acest fel sunt prevazute in cursul zilei, numarul total de lucratori asteptati pana joi seara ajungand la 530, potrivit unei purtatoare de cuvant a aeroportului berlinez.Lucratorii vor fi supusi unui control medical la aeroport pentru depistarea eventualelor simptome ale infectiei cu noul coronavirus.Alte doua avioane cu lucratori sezonieri din Romania urmeaza sa aterizeze pe aeroportul din Dusseldorf (vestul Germaniei) joi dupa-amiaza.Zborurile charter au fost platite de companii agricole si au ca scop transportul lucratorilor agricoli pentru strangerea recoltei de primavara, in special pentru culturile de sparanghel.