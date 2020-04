Economia franceza s-a prabusit in primul trimestru si a intrat in recesiune din cauza coronavirusului

Aceasta ar fi cea mai proasta performanta trimestriala inregistrata de economia franceza dupa 1945. PIB-ul Frantei s-a contractat deja cu 0,1% in trimestrul patru al anului trecut, conform datelor oficiale publicate de Institutul national de statistica (Insee), ceea ce inseamna ca Franta este, tehnic in recesiune."Ar trebui sa ne intoarcem la cel de al doilea trimestru din 1968, marcat de evenimentele din lume mai, pentru a gasi o scadere trimestriala a activitatii de asemenea amploare", a detaliat Banca Frantei. Atunci PIB-ul Frantei a inregistrat o cadere de 5,3% de la un trimestru la altul, din cauza protestelor studentilor si grevelor generale.Potrivit unei anchete realizate de Banca centrala a Frantei in randul a 8.500 de companii, activitatea economica a fost cu aproximativ o treime (32%) sub nivelul normal in ultimele 15 zile din luna martie. In aceste conditii, fiecare doua saptamani in care Franta este in carantina ar putea reduce activitatea economica anuala cu 1,5 puncte procentuale, estimeaza Banca Frantei.Cu toate acestea, Banca Frantei subliniaza ca aceasta cifra nu trebuie extrapolata abuziv, in conditiile in care efectele masurilor de carantina ar putea evolua. Incepand din data de 17 martie francezii sunt obligati sa ramana in case, conform unor masuri de carantina care oficial se vor incheia pe 15 aprilie, dar guvernul de la Paris a avertizat ca ar putea fi prelungite.Analiza Bancii centrale a Frantei confirma ca majoritatea sectoarelor economie au cunoscut pierderi puternice de activitate, cele mai afectate fiind constructiile, comertul, transporturile, industria hoteliera si restaurantele. Pentru a evalua acest recul, Banca Frantei a luat in calcul in special zilele in care companiile au fost nevoite sa isi inceteze activitatea in ultimele 15 zile din luna martie.In conditiile in care activitatea economica s-a redus dramatic, companiile au raportat o crestere a cererilor pentru credite. Guvernul de la Paris a pus la punct un program pentru a garanta imprumuturi de la bancile comerciale in ideea de a mentine lichiditatile firmelor si a evita intrarea lor in incapacitate de plata.