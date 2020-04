Ajutor de 2,7 miliarde de euro din bugetul UE pentru sprijinirea sectorului medical

In urma deciziei Consiliului, instrumentul de 2,7 miliarde de euro va incepe sa ofere imediat sprijin direct acolo unde este cel mai necesar. Instrumentul va fi utilizat impreuna cu alte instrumente ale UE, precum rezerva de produse farmaceutice si consumabile medicale rescEU, de exemplu, care se majoreaza in paralel cu inca 300 de milioane de euro fata de alocarea propusa initial de 80 de milioane de euro."Bugetul UE a fost intotdeauna principalul instrument de solidaritate al UE pentru abordarea situatiilor de criza si pentru acordarea de ajutor rapid celor aflati in dificultate in Europa si in afara ei. Astazi il mobilizam din nou pentru a-i sprijini pe deplin pe cei aflati in linia intai - doctori, asistenti medicali, bolnavi si familiile acestora. Aceasta contributie va fi, de asemenea, esentiala pentru urmarirea bolii intr-un mod solidar, prin punerea la dispozitie a mai multor teste si sprijinirea activitatilor relevante de cercetare medicala", a declarat comisarul responsabil cu bugetul, Johannes Hahn.Intr-o prima etapa, Instrumentul pentru sprijin de urgenta destinat sectorului medical va contribui la finantarea nevoilor urgente de aprovizionare cu produse medicale precum mastile si ventilatoarele, a transportului de echipamente medicale si de pacienti in regiunile transfrontaliere, a recrutarii de personal medical suplimentar care sa poata fi trimis in zonele cele mai grav afectate din intreaga Uniune, precum si a construirii de spitale de campanie mobile.Instrumentul pentru sprijin de urgenta permite Comisiei sa achizitioneze direct in numele statelor membre si sa directioneze ajutorul acolo unde este cel mai necesar. Stabilirea prioritatilor si mobilizarea se vor efectua in stransa coordonare cu statele membre. A fost instituit un grup operativ intern pentru gestionarea acestei initiative. Pe termen mediu si lung, fondurile din cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgenta ii vor permite Uniunii sa sprijine eforturile de testare in masa ale statelor membre, precum si orice demersuri relevante de cercetare medicala.Astfel, Comisia va oferi un raspuns coordonat la nivelul UE pe intreaga perioada de criza, din etapa actuala pana in momentul iesirii si al recuperarii. Pentru ca toate mijloacele bugetare sa fie disponibile, Comisia ar avea nevoie sa obtina unda verde si din partea Parlamentului European.